19 юни, Вирусът: Ден 105

Равносметката за Ден 105 на вируса:

3755 официално установени заразени, 193 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186

06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122

13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239

20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433

27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284

04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349

11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254

18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196

25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86

01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208

08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563

15.06.-21.06. 51 112 89 132 81

За отделните дни от седмицата:

Понеделниците: 383 + 51 = 434

Вторниците: 460 + 112 = 572

СрЕдите: 522 + 89 = 611

Четвъртъците: 527 + 132 = 659

Петъците: 504 + 81 = 585

Съботите: 418

Неделите: 258

Да повторя за 19 юни:

За да не бъда обвиняван, че съм свръхфиксиран във вируса, споделям този текст, защото споделям 99% от казаното в него.

Смятах да напиша за 7 абсурдни тези в изреченото вчера от премиера.

После си казах – ще сметнат, че съм критичен по принцип, а не принципно.

Затова коментирах само най-големия абсурд, който би трябвало да взриви обществото, но то не се взриви и от бруталния запис, та от тази фраза ли – че сега е време колкото се може повече от българите да се заразят с корона-вирус!

Представяте ли си какво каза премиерът!? Да, да напомня как той каза преди десетина дни, че страхливците носят маски.

Но както пее Висоцки - а в ответ тишина.

Така ни се пада!





Ето текста на Сибила Маринова:



Вчера светът постави своеобразен рекорд. 181 005 заразени с коронавирус за 24 часа. На този фон у нас ни обясняват:

1. Че вирусът бил отслабнал. Така били казали учените. Кои учени? За да “отслабне” един вирус трябва да мутира или да премине през голяма част от популацията и да предизвика имунен отговор. Чета Nature, The Lancet, New England Journal of Medicine, Medscape, PubMed. Никъде до този момент не срещнах статия, че е открита генетична мутация и вирусът е отслабнал. А стадният имунитет е мираж, защото в голяма част от преболедувалите не се откриват антитела.

2.Че го донесли в България завърнали се от чужбина. Може. Защо тогава отпадна карантината при завръщане от чужбина? За вчера, 19.06., Франция има 811 заразени. Полша има 301. Румъния има 320. Германия-534. И т.н. Завръщащите се дори не биват тествани.

3.Огромен брой публикации доказаха, че маската предпазва от заразяване и предаване на вируса. Защо маските не са задължителни на обществени места аз нямам логично обяснение.

Ето ви един интересен пример. Тайван е остров с население около 23 млн. души. Вицепрезидентът на Тайван е епидемиолог. Ама истински. Още в началото разработиха стратегия за строго проследяване на заразените и контактите им, тестване и задължително носене на маски, 124 точки стратегия. Още през януари Тайван осигурява 6,5 млн маски за рисковите групи работещи и население. Към днешна дата в Тайван има общо 446 заразени и 7 починали. Общо! От началото на пандемията. На 23 млн. население. България се движеше в таблицата на Worldomerer заедно с Тайван...

В началото на пандемията за кратко си помислих, че светът се е променил. Че сме станали по-добри. Че сме се обединили срещу общия невидим враг. Че хората най-сетне осъзнаха колко са ценни лекарите и сестрите. Че ще помислим за природата. Разочаровах се много бързо. Озлобихме се още повече. Разделихме се на лагери и започнахме да се плюем. Докторите отново станаха враг номер 1. Световният океан освен с пластмаса, се напълни и с латекс от използвани и изхвърлени ръкавици и с маски. Изхвърлените домашни любимци рязко се увеличиха. Бяхме ограничени два месеца, а ревнахме като за две години. Не искахме да се лишим от никоя от материалните придобивки на консуматорското ни общество. Оказа се, че за здравето на нацията най-важни са футболните мачове и кръчмите. Не пожелахме да поспрем, да погледнем вътре в себе си, да се огледаме и да видим Земята като наш дом, да се лишим от нещо в името на здравето, нашето и на другите. Не. Искаме си всичко. Тук и сега. Майната му, че това може да ни е последната сбирка или пътуване. Или последните на някой наш близък.

Далеч съм от мисълта, че трябва да стоим затворени, не ме разбирайте погрешно. Но можехме да продължим живота си с постепенно отпускане на мерките, със строгост и правила, с временно лишаване от някои неща и със задължително носене на маски.

Защото грижата за здравето на индивида е показател за еволюцията и цивилизацията. Икономиката? Ако хората са здрави, икономика ще има. Ако са по болниците, кой ще работи и ще ползва благата на икономиката? Затова напредналите държави имат програми за превенция и влагат пари в най-съвременните методи на лечение, които съкращават болничния престой и спасяват от инвалидност.

А, мили мои, човешкият живот не струва ничий кеф по кръчмите...









За жалост, властите в европейските държави не вярват на лежерната логорея на нашите власти, че вирусът у нас е толкова безобиден и изпосталял, че дори и да се разпространява, той отстъпва и че направо колкото се може повече български граждани са готови да се заразят с него. Та нали властите ни го казаха вчера:

- Заразявай се българино, днес му е времето!

Не му върви на нашия туризъм!

Не стига, че в Европа не вярват на властовите наши страшни смешки и смешни страшки, но и туристите ни гласуват с дългите автомобилни колони към Гърция срещу нашите бетонни властови глави и бетонни морски крайбрежия...



20.06.2020 г.