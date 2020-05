28 април, Вирусът: Ден 53

1437 официално установени заразени, 61 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186

06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122

13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239

20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433

27.04.-03.03. 39 50 общо 89

Да напомня данните за отделните дни от седмицата:

Понеделниците: 128 + 39 = 167

Вторниците: 142 + 50 = 192

СрЕдите: 195

Четвъртъците: 205

Петъците: 178

Съботите: 164

Неделите: 145

Да повторя за 28 април:

Втората моя траектория за 28 април даваше следните „прогнози“:

1479 официално установени заразени, 66 починали, 6470 общо реално заразени.

За утре четирите траектории на моя модифициран модел дават следните „прогнози“:

Първа траектория:

1515 официално установени заразени, 67 починали, 6858 общо реално заразени.

Втора траектория:

1523 официално установени заразени, 68 починали, 6988 общо реално заразени.

Трета траектория:

1530 официално установени заразени, 69 починали, 7117 общо реално заразени.

Четвърта траектория:

1538 официално установени заразени, 70 починали, 7246 общо реално заразени.

Моите коментари:

Първо, ефектът „Цветница.

Днес, а значи с данните от вчера приключва т.нар. от мен ефект „Цветница“.

Да сравним данните за четвъртък–вторник (последния четвъртък–вторник) с предходния четвъртък – вторник, за да видим все пак има ли ефект „Цветница“ или аз си го измислям.

За предния четвъртък-вторник данните са били 232, за сегашния четвъртък-вторник те са 356. Сиреч, разликата е 124. Слагаме „естествения ръст“ от 10%, т.е. „без Цветница“ данните за четвъртък-вторник би трябвало да са 255. А те са 356. Значи ефектът „Цветница“ е равен на плюс 101 заразени. Ако го умножим по минимум 4, за да получим реално заразените, то заради Цветница те са нараснали с 404.

Второ, вчера привечер реших да огранича споделянето на моите изчисления във Фейсбук. Това споделяне започна да ме връща в онези отдавна сякаш забравени политически времена, когато се опитвах да съм образцов народен представител, апартаментът ми се бе превърнал в Стената на плача, а получавах жестоки нападки, несправедливи обвинения, мерзки клевети и ужасно кълнене по мой адрес и на моите близки. Сега не е точно така, но пък и не е съвсем безобидно злобното и злостно отношение на някои т.нар. ФБ-приятели, редица от тях вече бивши такива.

Трето, засега планирам да се включа около 3-5 май, когато ще мога да проверя дали моят модел правилно е предупреждавал за ефекта „Великден“, т.е. за последствията от нашето масово обществено, безотговорно поведение около Великден.

Четвърто, възнамерявам да се включа и около 13 май – не само защото тогава изтича срока на въведеното извънредно положение, но и защото тогава приблизително ще се види има ли ефект „ББ“ – като резултат от нашия целокупен отказ да спазваме извънредните мерки, започнало на 27 април.











Казаха "по телевизията":

За изпитите учениците от 7 и 12 клас ще отидат в училищата. И за квесторите сме обезпечили, уточни един директор, защитни облекла за квесторите.

За квесторите? Добре!

А за децата?

По каква логика квесторите са по-важни от децата?

не трябва ли всички да са еднакво защитени?











Имам приятели в Швеция, работили сме с тях по проект за ... извънредните ситуации.

Така че Швеция ме вълнува!

Там отбелязват тази седмица рекордна смъртност от началото на века...

Иначе 2462 починали от Вируса (за последното денонощие 107), общо заразени 20302 (за последното денонощие нови 681).

Преизчислено за България това би означавало да имаме 1723 починали (75 за последното денонощие) и 14211 заразени (477 за последното денонощие)...

И това са печални данни при тяхната толкова ниска гъстота на населението!

Бедни ми, бедни Мангъров, добре ли щеше да се чувстваш, ако утре сутрин генерал Мутафчийски бе казал, например - за последното денонощие имаме нови 5000 заразени и нови 80 починали. 400 души са в момента в интензивните отделения, а общо в тези отделения от 8 март насам са били 1100 човека?

29.04.2020 г.