22 април, Вирусът: Ден 47

1081 официално установени заразени.

Нарастването:

29 19 12 18 23 33 37

25 18 25 33 37 28 21

24 21 16 30 13 14 21

7 19 40 48 42 40 19

31 51 49 66

През последните 2-3 дни на „лични“ върви поток от съвети на ФБ-приятели да престана с тези пресмятания. То на мен и без това малко ми трябва за да се откажа. Но един от аргументите много ни разделя с някои от тези ФБ-приятели. Те са категорично убедени, че властта лъже с официално установените данни. А аз не мога да си представя, че няколко души-професионалисти могат организирано месец и половина да лъжат и мажан на едро.

Но за мен и без това е ясно, че трябва да се опитам да издържа до края на месеца, някъде там (според модела ми – на 28 април) е един евентуален пик. Т.е. връх на стремглавото (като – опростявам за яснота - по геометрична прогресия – 3 по 3 по 3 по 3 по 3) нарастване и преминаване към по-плавно (като по аритметична прогресия – 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3) нарастване.

Прав е един ФБ-приятел като казва да погледна числата и да отговоря – къде виждам стремителон нарастване? Ами опасявам се, че може и да го видя, да изчакаме докъм края на април. За по-нататък ще видим и какво ще ни направи вирусът, и какво ще правя аз със сметките без кръчмар.

Да повторя за 22 април:

1081 официално установени заразени, 50 починали.

Първата моя траектория за 22 април „прогнозираше“:

1052 официално установени заразени, 46 починали, 4195 общо реално заразени.

Втората моя траектория за 22 април даваше следните „прогнози“:

1104 официално установени заразени, 51 починали, 4561 общо реално заразени.

За утре първата траектория дава следните „прогнози“:

1094 официално установени заразени, 47 починали, 4363 общо реално заразени.

А втората траектория, „прогнозира“ за утре така:

1159 официално установени заразени, 54 починали, 4835 общо реално заразени.

Да, да кажа, че не ми се правят изчисления по другите две, лошите траектории на моя модел, защото те твърде много се отдалечиха от официалните данни.

Моите коментари:

Първо, ние се дърлим из медиите и между приятелите, но засега сами не съзнаваме в какъв „числов“ комфорт се намираме (добре би било 90% от говорещите по медиите журналисти, политолози, вирусолози и политици да знаят, че става дума не за цифри, а за числа; цифрите са от 0 до 9, числата се образуват, т.е. изписват с цифри).

Представете си с нашата здравна система как бихме били на нивото на Финландия – 3 пъти повече починали (150) или Дания – 8 пъти повече починали (400), или пък прехвалената Швеция – 40 пъти повече починали (2000), да не говорим за Испания, Италия, Разединеното кралство, Франция, където за жалост измират като мухи с по 10-20 пъти повече починали за едно денонощие, отколкото при нас за месец и половина!

Второ, говори се за постепенно разхлабване на мерките в Европа. Аз тук съм споделял, че разхлабване не на геометричната или аритметичната фази, но дори на платото, на стабилизацията, е много рисковано, да го кажа направо – опасно. И германски експерти предупредиха за това преди 2 дни. Те казаха – АКО се отслабят неразумно мерките, ТО МОЖЕ да има втора опустошителна вълна на заразата. Великата българска журналистика навсякъде тъпо и упорито премахваше тези АКО и ТО МОЖЕ и изпраскваше апокалиптично Иде втора, още по-жестока вълна на заразата! Даже професионално списвани сайтове допуснаха тази чудовищна подмяна на истината…

Мерките могат сравнително безопасно да се отслабват, според мен, на фазата на спада, на клюмналия, провисналия хобот на слона (ако си представим графиката на заразата като слон).

Но тук има едно ключово Но.

Но ако ние в България кажем – ураааааа, отслабваме мерките, то нашият инфантилен и безотговорен народ ще ревне гороломно – долу маските, юруш на маслините! И ще се разпаше и разпищоли. Ще тръгне на пикници и ще получи пикове на заразата наистина с опустошителни мащаби. Такива сме – нямайте илюзии. Аз нямам.

Моя позната ми казва за Австрия, където са ѝ децата. Да, там леко отслабват мерките, но (могат да разкажат дали е точно така ФБ-приятели) пред магазина, да речем, ти дезинфектират най-прилежно количката и ръцете, дават ти специална маска, пазарува се на интервали и разстояния, продавачите имат чудесни маски, ръкавици, дори някои от тях и шлемове. На излизане, за улицата слагаш друга маска. И т.н. Не, не са важни детайлите, а същината – формално се отпускат строгите мерки, но то е формално, просто има много повече защити за хората (не говоря и за по-голямата с пъти дисциплинираност). Строгостта на мерките минава от забрани към защити.

Ние абсолютно – нито като менталност, нито като средства за защита, не сме готови.

Вчера пред магазина видях две бегло познати жени от района. Едната, по-възрастна от мен, ходеше с нещо като шал, вързан все едно е малко дете през зимата. Другата започна да ми обяснява защо (чете ме във ФБ) са ни малки числата – ами защото през януари ние под формата на грип сме изкарали масово приличния, не мутирал още корона-вирус. И ми заобяснява как тя изстрадала – нос, гърло, гърди, стомах, едвам оцеляла през този януари и понеже сестра ѝ е лекарка, от нея знаела колко тежък бил този т.нар. грип за толкова много хора. Тежък, защото си бил корона-вирусът, но още не мутирал, по-щадящ все пак…

Трето, има много правота в думите на мой приятел, че нашите мерки не са толкова строги спрямо вируса, колкото спрямо правата и свободите на хората. Те не са защитни, а репресивни. А че не са защитни, анти-вирусни, той казва, може да се види в Перник – работят си преспокойно магазините за дрехи, за играчки, за обувки, сергиите за цветя, за цигари, за алкохол, пред магазин за домашни потреби се вие опашка.

Той пита – коментира се в цех с 900 работнички как се били заразили 19. Но не се коментира – а защо работи изобщо този цех? Защо 900 работнички са събрани в едно гърло на потенциален вулкан от зараза? Това всичкото, смята той, е свидетелство, че логиката на властта не е ограничавай разпространението на заразата, а въвеждай най-баналните ограничения, тия, които се правят с тежкия чук на властта, за никаква оптимизация и за каквато и да било изчислена, оразмерена ефективност на мерките с анти-вирусна насоченост не може да се говори.

Не, не съм толкова краен, давам си сметка, че като забраняваш поголовно, разбира се, че ще забраниш и неща, които трябва да забраниш. И в същото време съчетаването на мерки с недоказана ефективност плюс разпуснатост и безхаберие на българина, води до съмнителен ефект на много от тези мерки. И съм сигурен, че картината, описан от моя приятел за Перник по празниците не е само валидна за Перник.

Аз съм потресен от София. Прииждането на стотици хиляди, даже направо милион и половина души отвсякъде в София (от петима българи всеки трима така или иначе си вадят хляба във, със, от, чрез София) доведе до това, че София е пред катастрофа като ценностна екология, като екология на нравите и нравствеността. София е еманация на цялата ни разпуснатост и селяния, символ на най-лошото у нас – като взривоопасен синтез от лошото, което винаги го има в един мегаполис, с лошото, което винаги го има в най-задръстената, егоистична, домодерна и стадна провинциалност. Казвам го като човек, който житейски познава и селото, и града и знае, че и селото, и града са прекрасни места за живот с чудесни хора, но и селото, и градът си имат и свои отрицателни страни. Тези отрицателни страни са се умножили по 1000 и са се повдигнали в 10-та степен в София и ако не се замислим какво се случва във и със София, можем един ден да получим невъзможно за живеене място с невъзможни за понасяне хора – не цялото място и не всичките хора, но и лъжицата катран може да увреди непоправимо кацата с мед.

Четвърто, ние в България трябва да си променим мисленето за епидемията. Вече не можем да разсъждаваме, че някъде там има някой си заразен. Вече всеки може да бъде потенциално заразЕн и зарАзен и ние трябва да го мислим за такъв.

Това не е параноично, това е антисептично. Много от заразените са заразени само защото са подценили ситуацията. Вървят вчера срещу мен 5 младежи, единият бута колело, всички свалили маските, на по 15 см дистанция. А фактът, че във Видин (и не само) има повече, едва ли не, заразени лекари от заразени пациенти какво говори – болестта се предава много лесно и твърде леко и един човек може да зарази цял полк. Достатъчно е един заразен пациент, за да се заразят 1-2 лекари и 2-3 медицински сестри, те после да пушат заедно или да пият заедно кафе със свалени маски – и пламва отделението.

Лекарите са героите, шапка им свалям, подкрепям идеята на един мой приятел за паметник на медицинския работник, жертващ се в битката с корона-вируса. Прекланям се пред медиците, мои двама близки хора са на първа линия и им треперя денонощно. Но очевидно има тук и там и подценяване на ситуацията, елемент на … небрежност. Небрежност в условията на епидемията, не по принцип. Лекарите – които и да са те - също трябва вече на всеки пациент, дори на този с ечемичка на окото, да гледат като на потенциален носител на заразата!

Това е ранно сигнализиране, това е превенция. Не може да се прави така, както отстрани на нашия супермаркет – седят 5-6 продавачи със свалени маски и пушат или пият кафе, разговарят оживено и наистина уморено от напрежението. 5-6 човека!!! Дишат си на 40 см един от друг близо 15 минути… А аз твърдя, че всеки един от тях трябва да гледа на колегите си като на потенциално заразени.

Всичкото това ме кара да смятам, че ако сега власт и народ подценят ситуацията и започнат да свалят – административно и ментално – нивото и обхвата на мерките, то ще се окажем като онзи наш български събрат, който и солта изблизал, и тоягите изял, и парите дал, и вируса прихванал, и – не дай си Боже – и петалата опънал…











Статията е респектираща. Но навлиза в едни математически пресмятания, които крият определен риск. И той е заложената логика да е погрешна. Е, не погрешна, но спорна. А това би могло да направи изводите погрешни. Е, не погрешни, но спорни.

Логиката на анализа е сякаш очевидна:

Колкото повече тестове - толкова повече установени заразени.

Но има и друга логика, която може да олекоти изводите:

Колкото повече заразени - толкова повече установени заразени.

Може и да се постигне компромис - и двете логики да са верни.

Аз все пак си мисля, че много силно влияние има логиката, че колкото повече са реално заразените, толкова повече са установените заразени.

Последните два дни като че подсказват моята евентуална правота - без рязка количествена промяна в направените тестове имаме рязка количествена промяна в установените заразени.

Не ми се иска да е така, но съм силно притеснен, че каквото повикахме на 10 и 11 април

(аз в мой статус писах - за да си обясните какво се случва около 23-25 април, запомнете къде сте били и какво сте правили на 10 и 11 април)

това ще получим днес, утре and The Day After Tomorrow.

Аналогично, нашето поведение около Великден ще ни се върне, не дай Боже, тъпкано, около 3-5 май...

23.04.2020 г.