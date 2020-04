23 март – 202 заразени.

Броят на новите официално установени заразени у нас пада трети ден поред – 29, 19, 12.

Това е светлинка.

Веднага ще кажа, че ние с още един ден се приближаваме към „моята“ дата 27 март, когато моделът ми изчерпва моралното право да ви занимавам с изчисленията си. И няколко допънителни дни ще го следя, най-вероятно, само за себе си.

Поне до 2 април – от която дата сме все още сме далеч, но аз я очаквам със свито сърце като втора критична точка на моя модел. След тази дата или не само моделът ми (това не е никаква беда), но и всичко може да хвъркне по дяволите. Или ще мога да си позволя за 4 минути да дишам малко по-дълбоко.

Спадът на нарастването все още не реанимира и не реабилитира най-желаната от мен първа траектория на моя модел след 19 март. Той за днес предвиждаше 184.

Но този спад дава глътка въздух на втората траектория – по-лошата от добрите, в адски тежката ѝ битка с първата от лошите траектории - по-добрата от лошите.

Все още продължаваме отдалечаването от хипергадната, по-лошата от лошите, най-лошата за България траектория по моя модел, която предсказваше – жива да не е! – за 23 март 411 нови заразени.

С наслагването на много неизвестни, уравнението се усложнява. В дните до 2 април ще се види поне някак – количествено - ефектът от последните чуждестранни гости, дошли тук с вируса си и сеещи го на поразия. Както и ще се види частично - и повече може би качествено - какво са ни донесли първите големи маси завръщащи се българи, сред които освен много студенти, служещи, работници, сезонни труженици, обслужващ персонал, има и маргинални елементи – джебчии, проститутки и подобни трудно управляеми рискови фактори.



Последно за днес.

Моят модел е спекулативен (т.е. базира се на повече от необходимото интуитивни съображения), приблизителен, описателен, опитващ се чрез количествени „измерения" да даде качествена картина. Той е ограничен по приложимост и като период на сравнителна достоверност.

Но поне до този момент той казва следното:

Извънредните мерки не са безполезни, те работят! Поради специфики на страната ни – повече лоши, заради безхаберието ни през последните особено 10 години, но и в слуая - някои добри специфики, ние се промушваме засега през игленото ухо на Надеждата.

Ние минаваме тънко до този момент!

Извънредните мерки трябва да се спазват все така и още по!

Властта да утрои усилията си. Още преди близо 90 години Карл Шмит бе казал – дали си истински управленец се вижда не в нормална ситуация, когато всичко е разписано в закони, процедури, правила и стандарти, а в извънредна ситуация.

Сестри и братя българи – да си помогнем сами колкото можем. И да се надяваме, че властта ще ни помогне колкото трябва!!!!









Далеч съм мисълта да уча когото и да било на медии и на общуване с обществото при извънредни ситуации.

Вчера писах как висшите политици трябва да са много внимателни с думите, които използват - страх, фалит, глад, инфлация, дефицит... за да не ги превърнат във фиксация на всички ни, за да не се окажат тези думи самосбъдващи се предсказания.

Но си мисля, че понеже всеки детайл е важен и психиката на хората е на ръба, общуването на мидиите с обществото трябва да бъде както обективно информиращо, така и много прецизно в изразните средства. Всяка дума има знечение!

Днес общуването е и общОване, обществото е и общОство - ние сме едно общо цяло, ние сме в една обща лодка, ние сме в една обща беда, ние сме в една обща България!



Малък пример на един популярен и разумен сайт:

Заразените са вече 202.



ВЕЧЕ

Вече - това е повече от информация и констатация, това е негативна тенденция, тревога, нервност, лошо очакване.

Малко по-добре би звучало, например - установените заразени са 202, но нарастването им се забавя вече трети ден.









07:45

EU countries have started cooperating to assist the member states hardest hit by the deadly coronavirus outbreak. Following an initial phase of the many countries isolating themselves from one another, Germany flew over seven tons of medical supplies to Italy, including 300 ventilators to Lombardy, according to broadcaster Südwestrundfunk.

Meanwhile, hospitals in Germany, Switzerland and Luxembourg have all taken in coronavirus patients from neighboring countries.









17% смятат извънредните мерки пресилени!

Аз мислех, че са 10%!

Всеки шести волно или неволно по моята категоризация в този момент се видиотява!!

Какво опасно съвпадение!

При точно 17% с някакви ментални дефицити в едно общество и то е пред катастрофичния риск да започне да се изражда!!









Вирусолог: В края на април ще е пикът на заразата.

Честно да ви кажа, всеки може да твърди нещо подобно или например - в края на май, в края на юни, средата на юли...

Общо взето всяка прогноза е с определена вероятност на сбъдване. Но без да се знае доколко е възможна да се осъществи.

Гарантирам ви, че ако напишем на листчета шест срока - три края и три среди на месеци и ги дадем на някой хамстер да ги изтегли, това, което хамстерът изтегли ще бъде също с определена вероятност на сбъдване.

Това, което може да се прави и аз също се опитвам още няколко дни да го правя е да се оценяват темповете на разпространение на заразата с алтернативни тенденции за нарастване, за да се правят изводи за това достатъчни ли са извънредните мерки и-или дали се спазват по необходимия начин.

Останалото е почти Зажми да те лажем. И не носи информация с определена полезност, а значи по Закона на ентропията създава шум в системата и може да породи хаос в нея.

А ако се правят прогнози като при хамстера, могат да се очертаят няколко алтернативи от сорта - пикът ще бъде с 35% вероятност в края на април, с 25% вероятност в средата на май, с % вероятност в края на май, с 15% вероятност в средата на юни, с 5% вероятност в средата на април.

Всичко друго е малко на знаменития пернишки принцип Така си ма'а. Последните 10 години му се нагледахме и наслушахме. затова сега сме си свили душичките в шепички.









За жалост отново ръст в Италия след два дни на спад! :( :(

По-малко е от жестокия таван в събота, но е сериозен ръст на фона на двата дни спад на починалите:

793 650 602 743.

Поне промените в новия брой заразени са що-годе стабилизирани!

Остава ни да се надяваме силно, да вярваме с цялото си сърце и да се молим горещо за любимата ми Италия

след ден-два-три на трескаво редуване на ръст и спад

много скоро връх да вземе тенденцията на затихване!!!



По-надолу ще видите и защо смятам, че Швеция провежда изключително опасен социален експеримент!



The daily death toll in Italy has surged to 743, following a decline in fatalities for the past two days, which authorities had cautiously celebrated. On Monday 602 died, while on Sunday 650 died. The total death count is now 6,820.

Tuesday’s numbers are still less than the 793 who died on Saturday, the highest death toll since COVID-19 emerged.

The increase in the rate of overall cases on Tuesday was similar to previous days: a rise of 8.2% from 63,176 to 69,176.



While other European countries are adding to growing lists of restrictions on public life, Sweden has kept schools, bars and restaurants open and is encouraging its citizens to go out for some exercise.

Gatherings of up to 500 people are still allowed in Sweden. The government has issued behavior advisories instead of official restrictions, suggesting people keep their distance in public and that they work from home if possible. But bars were full on the weekend and public transportation has been packed at rush hour.

Despite domestic and international criticism over the soft stance, Swedish authorities believe harsher restrictions aren’t worth the impact on society. Thus far, the number of coronavirus cases in Sweden are comparable with those of neighbors Norway and Denmark, countries with around half as many people as Sweden.









Изобщо не разбирам какво искат да кажат с такива заглавия:

Не хващайте корона-вирус, няма къде да ви лекуват!



Първо, подобен текст не казва нищо ново, а само повтаря общоизвестни неща за здравната система и за да не се докараме дотам, докъдето се оказахме, трябваше властта да бъде подлагана на унищожителни критики през последните години.

Второ, подобен текст е абсурден, доколкото да хванеш този вирус не е въпрос на избор и едва ли става само с личното решение да не хващаш вируса в случай, че много искаш да го хванеш, ама по-добре да не го хващаш, щото няма къде да те лекуват.

Трето, подобен текст внушава обреченост на всеки, който е хванал вируса и превръща вируса като нещо като рак - в България убива не само ракът, много повече убива страхът от рака, защото да имаш рак у нас се смята за смъртна присъда, докато на Запад това е също болест, само че с малко по-висок риск от лош изход и с малко по-малък шанс за спасение.

Четвърто, подобен текст само добавя напрежение, изплашеност, стрес и паника, които обществото ни си има вече в конски дози - просто такива текстове правят дозите слонски.



Разпасаността и всепозволеността на езика през тези 30 години, патогенната Блъсковщина ни докара дотам, че да нямаме чувство за посланията на езика, за отговорността на езика, който използваме. Притъпени са ни сетивата. Смятаме, че всяка дума има право на съществуване, че заяглавието "продава" текста.

Само че в ситуации на ръба думите могат да сринат имунната система още преди тя да е подложена на пряка атака от вируса. Словото днес, сега, тук, в окото на бедата трябва да е колкото се може повече лекарство и колкото се може по-малко отрова....



