Това е книга, която си струва да бъде прочетена.

Причините са четири (поне):

1. Темата е изключително актуална сама по себе си. Бъдещето е вече тук, нищо, че когато на дневен ред са предизвикателствата и рисковете, свързани с изкуствения интелект, у нас на дневен ред са опасностите и заплахите, породени от естествения интелект на по-по-най-управляващите.

2. Книгата съдържа всъщност доста смислено написано въведение по тези толкова сложни въпроси и спомага човек да се ориентира в тематиката и то на много професионално равнище, да си даде сметка колко малко все още знае, дори когато си мисли, че вече доста знае.

3. Да, на български език са излезли респектиращи изследвания (напр. Ник Бострьом, Ювал Ноа Харари), но книгата на Мариана Тодорова не се губи сред тях, пък и те надграждат идеите на своите автори, което изисква читателят им да е доста "навътре" в проблемите.

4. Това е произведение на млад български автор и си заслужава да бъде оценено и поощрено. То се вписва в моето убеждение, че имаме отлични младежи, чиито интелектуални способности са в отчайващ разрез с това, което имаме като умствен багаж у повечето водещи политици.

За моя изненада, оказа се, че авторът е млада българка с респектиращо CV:

"Мариана Тодорова е доктор по футурология и изследовател в Института по философия и социология към БАН. Била е народен представител в 43-то НС. Има специализации по лидерство в Харвард Кенеди Скуул, Държавния департамент на САЩ и Китайската академия за управление. Представител е на глобалния тинк танк „Милениум Проджект“ в България и е член на Световната академия за наука и изкуства. Участва в множество конференции за изследвания на бъдещето и футуристика. Преуз 2019 г. излиза първата ѝ книга в САЩ - "Future Studies and Counterfactual Analysis. Seeds of the Future", написана съвместно с американския футуролог Теодор Гордън."

Воден от научен интерес и човешко любопитство, успях да се сдобия с книгата на Гордън и Тодорова като файл.

Впрочем в книгата на Мариана Тодорова прочетох нещо, на което не бях обърнал досега внимание: ние двамата с понятието "изкуствен интелект" сме набори - родили сме се през 1956 г.!



12.02.2020 г.