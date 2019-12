1968 г.

-- Европа е залята от вълни от протести.

-- Чехите (и словаците) се вдигат на "нежна" революция.

-- България е най-спокойната държава в Европа, хората са доволни от своя соц.

2019 г.

-- Светът е поле на постоянни протести, хората в редица държави са с единия крак поне на площадите. Ако доскоро протестите бяха последното нещо, което се опитва в усилията за промяна, сега те са вече първото средство.

-- Стотици хиляди чехи се вдигат на протест.

-- (едва) Стотици българи намират време и мотивация да излязат на протест. Нищо, че държавата е първа по всички негативни и последна по всички позитивни показатели в Европа; че корупцията се е превърнала в национално бедствие; че съдебната система демонстрира брутален отказ от правосъдие; че ни управляват некомпетентно и без каквато и да било стратегия; че властта създава паралелна реалност и вече кара хората да живеят по правилата на тази реалност. Явно хората са доволни от Статуквото, блатото, застоя, безпътицата на своя постпреход.







Нашето общество е несправедливо общество. То е все по-жестоко към бедните, болните, слабите и нещастните.

Нашето общество толерира корупцията, некомпетентността, безотговорността и арогантността.

А те - заедно и поотделно - травмират, нараняват, осакатяват и дори убиват.

Най-лесно е един висш политик да се гневи. Гневът е реакция на първосигналната система.

Трябва да се търси отговор не на въпроса Какво се случва? а на въпроса Защо се случва?

Ако гневът ще уволнява, то нека при непочистени корита на реките, довели до наводнения и жертви, бъде уволнен поне ресорният министър.

Нека при зле и корупционно положен асфалт, довел до национален траур бъде уволнен поне ресорният министър.

Нека при провал в борбата с организираната престъпност, довел до огромни финансови загуби, бъде уволнен поне ресорният министър.

Нека при тежки поражения на националната сигурност, довели до разпад на най-важната функция на държавността - да произвежда сигурност за държавата, обществото и гражданите, бъде уволнен поне ресорният министър...

А най-важното е, обаче, друго - да спрем тенденцията за сриване на държавата и държавността, да възвърнем на обществото си порядъчността, солидарността, човечността и нормалността.

Докато не е станало безпощадно ясно, че е безнадеждно късно.







„Оптимистът казва – чашата е наполовина пълна. Песимистът казва – чашата е наполовина празна. Рационалистът казва – чашата е два пъти по-голяма, отколкото трябваше да бъде.”

Томас Каткарт (Thomas Cathcart, 1940) – американец, завършил философия и теология, автор на оригинални произведения, смесващи философията и шегата,

Даниъл Клайн (Daniel Klein, 1962) – американски професор по икономика.

Като чета поляризираните и политизираните отзиви за вчерашната среща в Белия дом, си припомних именно този цитат от книгата:

Cathcart, Thomas, Daniel Klein. Plato and a Platypus Walk into a Bar...“. New York: Abrams Image, 2007, р. 17.







„Когато се дресира малко слонче, единият му крак се завързва за стълб със здраво въже. Колкото и силно и продължително да дърпа слончето, стълбът не помръдва. Накрая животното свиква с мисълта, че въжето е някаква всемогъща, непоклатима сила. Когато слонът порасне, самото поставяне на въже около крака му го кара да стои на място, защото вече се е преклонил пред могъществото му. Въпреки че възрастният слон е достатъчно силен да скъса всяко въже и да изтръгне почти всеки стълб, програмираните още в детството му навици го държат неподвижен и покорен.”

Брус Липтън (Bruce Н. Lipton, 1944) – американски биолог и писател.

Стив Баерман (Steve Bhaerman, 1946) – американски писател и хуморист .

Не знам защо, но за нашето общество след последните презокеански новини ми хрумна именно този цитат от книгата:

Липтън, Брус, Стив Баерман. Спонтанната еволюция. С.: Изток-Запад, 2013, с. 109.



19-24.11.2019 г.