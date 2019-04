1.

Някога, като пионерче, играех доста добре шах. Побеждавал съм в различни турнири от глобално известния пернишки мащаб. Но първият ми треньор Любен Пернишки (такава му бе фамилията) казваше, че макар да съм много талантлив, шампион от мен няма да стане, защото ... ми е жал за тези, които побеждавам. Така или иначе, шампион не станах.

Когато се състезавах в детската си възраст, много обичах един вариант в т.нар. Защита на двата коня. Там при наглед най-обикновени ходове, в една напълно нормална ситуация, ако противникът „клъвне“ и „захапе въдицата“, всичко приключва с опустошителен разгром.

Казвам това, защото днешната апартаментна ситуация ми напомня внимателно подготвена шахматна партия.

Само че високопоставените политици смятат, че отново и отново всяко чудо ще е за три дни, че пак и пак ще се измъкнат от ситуацията с техния елементарен номер „Ако мине – мине, ако ни „гепят“ - ще последва оооопс, сори бате, връщам си хода!“.

Само че поне на мен ми се струва, че тук те са, казано на шахматен език, хванати на вариант. Още не го разбират, защото са нещо средно между глухари в любовен период (силно крякане, самоуверено перчене и широко затворени очи) и сгащен да пуши петокласник (за първи път ми е, аз не пуша, само исках да опитам).

Вместо това, трябваше да имат стратегия на контрол на щетите и катастрофичен (а не просто кризисен) пиар.

Но толкова пъти са излизали сухи от водата, че са загубили сетивата си да доловят тътена на лавината.

ВИП-асансьорът е само уловката, да се захапе въдицата, а след него са строени, имам такова усещане, серия от разобличавания. И високопоставените политици напразно си мислят, че това е дело на една опозиционерка или на две такива. Твърде много хора по твърде много причини и поводи твърде много знаят и твърде много са насъбрали, а за лавината е нужен и мъничък тласък. Такова по принцип е днес времето – малките въздействия могат да имат колосални последици.

Този път шахматната партия ми прилича на истинска. А в истинската партия важат железни правила, едно от тях е Строг пиес!, сиреч Пипнато, местено! Връщане на хода няма. Строг пиес е днес пиесата, а по-точно партията. И няма как, значи, да кажеш „Оооопс, сори бате, връщам си хода!“.

Ала ако партията този път е истинска, то не става дума за любимата ми от детството Защита на двата коня. Струва ми се, че наблюдаваме нещо доста по-различно –

Защита на хитрата сврака.





2.

Цялата ни работа - и в борбата с корупцията, и в науката, и в битката с престъпността, и в образованието, и в здравеопазването, и в статистиката, ми заприлича на момент от руски сериал, гледан вчера:

Властта в хотела поиска реформа, сиреч модернизация на оборудването, обзавеждането и обстановката из стаите. Сетне мина на оглед. Стаята с чудесни "секции", просто спират дъха. Властта е горда!

Но след малко властта я засърбя гърбът и тя реши да се почеше от едната секция. И се оказа, че това е тапет! Тапетът се скъса, властта пропадна зад тапета. А там мръсотия, боклуци, безпорядък и въобще - не е за гледане...

Видимостта у нас, така, както иска властта да я възприемаме, е комай:

Тапет. А зад тапета - хаос.





3.

Един осребрява политически акции за суперапартамент с ВИП-асансьор.

Друг осребрява политически букви за супермандат с Евро-асансьор.

Преди предаваха Идеята за сребърници.

Сега я продават, осребрявайки я...





4.

Партия "СДС" е получила едно избираемо място на много изгодна цена.

Партия "Артекс" е получила три избираеми места на много изгодна цена.





5.

Когато се тревожа за засилването на уродливите тенденции в обществото ни, когато споделям болката си, че в страната ни се настаняват цинизъм и анормално количество на (зло)качествени социални трансформации, то е не защото съм краен. А защото с изострени от жизнения опит сетива съзирам поводи да мисля и чувствам така.



Ето погледнете последните дни.

Високопоставени политици са пипнати в прегрешение, което е безпрецедентно по разреза си с моралността и нравствеността.

Досега през тези 30 години, когато някой политик е пипнат публично и пернат медийно през ръчичките, той неизменно се е скривал, покривал, минавал е в невидимата зона на обществото, подвивал е опашка и търпеливо е чакал чудото за три дни да мине, отмине и замине. Това е било така, защото човекът все още си е давал сметка, че така се е изложил, че ситуацията просто се размирисва и започва да вони.

А сега! А сега?

За първи път за тези 30 години се демонстрира - и то не само сега, но и съвсем наскоро с друго високопоставено лице във властта - пълна липса на осъзнаване на прегрешението, тотален непукизъм какво ще си помисли обществото, абсолютна демонстрация на "перде", колосална доза арогантност по отношение на фактите, мегаувереност, че всичко ще се размине, хиперлипса на чувство за отговорност, просто наглост и наплевателско отношение към ценностите на демокрацията и елементарната норма на порядъчност!

Господи, в какво се превърнахме като държава! Аз не знам как ще се лекуват последиците от това, което се случва, колко още метастази то ще даде! Но съм сигурен, че ще дойде време, когато всички ще смятаме десетилетието 2010-2020 като загубените години за България, когато разпадът на ценностите започна да добива непоправими и нелечими размери...





6.

Двама мои приятели спорят оживено:

- Политик да си вземе апартамент на "Латинка" е черен хумор!

- "Латинка" винаги трябва да е обица за онези, които смятат, че карат влака на държавата.



Казах им да не дърпат дявола за опашката. И продължих общо-взето с това:

- Снощи в един сериал за организирана престъпност (гледам го понякога в свободното време от книги и лекции) Босът се оплакваше, че докато е бил беден е спял спокойно, а сега е в непрекъснат стрес и откакто е станал богат, изобщо не може да спи...

Е, аз затова не си позволих да присвоя корупционно и един лев докато бях в политиката. Искам да спя спокойно и с чиста съвест.

Но съм съгласен - има хора в България, които не спят спокойно. Всеки сам прави своя избор и всичко си има цена, за всичко се плаща.

Огромното мнозинство българи едва ли имат безметежен сън, защото е все по-трудно да си българин в България. Но поне съвестта им е спокойна. И чиста. А човек с чиста съвест няма как да влезе в положението на човек с нечиста съвест.

Така и се разделихме на две България - на тази с чистите и на онази с нечистите съвести. И въпросът вече е като в революционна ситуация, сиреч Кой кого...

В смисъл - кой кого ще управлява и кой кому ще налага правилата на обществото.





7.

2019:

Гадните комунисти прилапваха на безценица най-скъпите и луксозни апартаменти, така че много ви моля!

2029:

Гадните комунисти се разправяха сурово с враговете на народа, така че много ви моля!





8.

Да си почистим къщичката се оказа всъщност Да си купим по-чистичка къщичка. С ВИП асансьор.





9.

Плащам си месечните сметки в изипея и жената, която ме обслужва пита какво мисля за случващото се.

Понеже станахме почти приятели и често си говорим за разни работи, казвам - мисля, че вече става дума за наглост.

А тя ми подава касовия бон и въздъхва:

- Според мен това с апартаментите не е наглост, то е безобразие. Наглост би било да няма оставки, които незабавно да бъдат приети!

На излизане тя ми посочва човечеца, който чака на опашката:

- И правят такива далавери на гърба ей на този чичко, който си плаща сметчиците, дето е навъртял, а ако остане нещо, живее с него.,





10.

"When a tyrant pretends to be transparent, nation beware."

"House of Cards" S06E08





11.

VIP transit gloria mundi...





12.

Сега като е тръгнало, „Свободна Европа“ да вземе да попита кога Собственикът на футболното бижу ще върне на държавата дължимите 58 милиона лева и дали ако ги бе върнал щеше да си купи Нова телевизия…

Какво време (пак) дойде – друг да ни сочи истината, която би трябвало да дере нашите очи!

Впрочем, защо ми се струва, че вече веднъж от „Свободна Европа“ тръгнаха промените?

Имам един стар ВЕФ, трябва да го настроя пак на вълните на „Свободна Европа“. Може пък именно ВЕФ-ът ми да помогне нещо да се промени у нас…





13.

И Нашингтон не вярва на сълзи.

Това ще стане безпощадно ясно...





14.

Жалко, че имащите ВИП асансьор не четат книги, а още повече - мъдри книги. Иначе биха прочели "Майстора и Маргарита"...



- Ще ви отрежат главата!

- А кой именно ще ми я отреже? Врагове? Защо така?

- Затова, защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла...



22-25.03.2019 г.