Hans Rosling with Ola Rosling ans Anna Rosling Rönnlund, “Factfulness. The Reasons We’re Wrong About the World – and Why Things are Better that You Think



Това е удивителна книга. Тя се опитва да ни помогне да виждаме и мислим света такъв, какъвто той е.

Аз много пъти съм разсъждавал над въпроса – защо толкова много хора у нас виждат и мислят света, България и това, което се случва, по толкова различен от мен, а още по-важно – от действителността начин?

Това, винаги съм бил убеден, е свързано не толкова с действителността, както и не толкова със сетивата на хората, а с техните мозъци. Изкривяваният образ на света е в главите ни. Точно както на тази картина по-долу не сетивата, а мозъкът ни твърди и ни изпълва с увереност, че тези две отсечки са различни по дължина. Но те са равни по дължина. Примерът е добре известен, ала и той се съдържа в тази книга.

Книгата започва с един тест от 13 въпроса, свързани с реалните процеси и тенденции в нашия свят. Аз се справих, стори ми се, зле – само 9 верни отговора и дори 8.5, защото за един от тях бях категорично убеден, че е различен от това, което отбелязах, но нещо отвътре – не знание, а усещане, ме накара в последния момент да променя мнението си.



[Както вчера – седя си в стаята пред компютъра и си пиша нещо за моята си книга, абсолютно спокоен съм, че както винаги и този ден лекциите ми пред една студентска група с 5-8 час, сиреч от 12 без 5. Изведнъж нещо отвътре ме подтикна да проверя разписанието, даже сам не зная какво бе това нещо. И що да видя: точно този ден имам при тях 1-4 час, от 8 и 15. А в момента беше 8 и 5! Е, влязох в залата навреме!!]



Оказа се, че всъщност с теста съм се справил отлично, даже много добре – по-добре от шимпанзетата (които налучкват) и някои нобелови лауерати (които анализират)... :)

Тази книга е изключително полезна, чете се лесно и леко, прочетох я за 2-3 дни. Учи ни да мислим, но не езотерично или с напън на начел се с мъдри мисли и напушил се с нелепи идеи психолог-умница, а като ни дава знание за света, което да осмислим и да накараме мозъците ни да са в час с реалността.

Само със знание за действителния свят можем да минимизираме ефекта, за който говори още Талмудът – че ние виждаме [и мислим – аз бих добавил] нещата не такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние. Току виж започнем наистина ние да виждаме и мислим нещата такива, каквито са те. Защото можем да вземаме правилни решения и да се ориентираме в действителността само ако сме такива – в разбиранията и мислите си - каквито са нещата.

Признавам си, че имам някаква деформация, с която не мога да се преборя. Винаги, когато прочитам някоя много добра книга за знанието и знаенето, за мисленето и мисълта, ме обзема праисторическа печал и ми се иска да вия срещу луната от мъка, че във времето, когато най-много се искат интелект и визионерство, просветеност и компетентност в управлението, ние сме поверили съдбините на България на зле образовани и твърде малко прочели одиозни персони. Така в царството на еднооките цар е слепецът...

Четенето И на книги като тази, както и мисленето, на което ни учи И книга като тази, може да отвори и второто ни око. Тогава някак би било по-търпимо и не толкова катастрофично, ако в царството на двуоките едноокият е цар...



15.03.2019 г.