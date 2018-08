1.

В една книга за риска прочетох следната арабска поговорка:

Който знае и знае, че знае,

той е мъдър - следвай го.

Който не знае и знае, че не знае,

той е дете - учи го.

Който знае и не знае, че знае,

той спи - събуди го.

Който не знае и не знае, че не знае,

той е глупак - избягвай го.



Въпросът ми е:

Когато животът постоянно (и все по-често) ни сблъска с такива,

които не знаят и не знаят, че не знаят,

но не можем да ги избегнем,

защото са на всеки километър,

защото са облечени с власт,

защото имат здрав гръб,

защото са с развързани ръце да правят каквото искат,

защото се възпроизвеждат постоянно,

защото са много по-организирани и сплотени,

защото са безскрупулни и жестоки,

защото са ароганатни и безпардонни,

защото смятат, че всичко им е позволено,

и защото нямат принципи и морал,

то тогава какво трябва да правим?





2.

Хайку

Шайка.

Хайка.

Жална ни майка.





3.

Пир по време на чума, каквато нямаше.

Низ от пирови победи.

Всичко бе наистина толкоз просто и логично...

Преди 2-3 години мой приятел казваше:

Ще дойде време, когато до такава степен ще се оплеска и изпорти всичко, за което ни пука, че за нищо няма да ни пука!





4.

Закон за цената на газа в България:

Цената на природния газ у нас винаги расте, т.е. има постоянен ръст.

Правило 1: Когато доларът расте, ръстът на цената на газа нараства значително.

Правило 2:Когато доларът пада, ръстът на цената на газа пада незначително.

Правило 3: В Закона за цената на газа в България думичката "газ" може да бъде заменена с всяка друга стратегическа суровина, жизнено важен ресурс или стока или услуга, пряко свързана с качеството на живот в страната.





5.

По БНТ-2 - "Смъртта на търговския пътник", драма.

По БНТ-1 - "Смъртта на търговския регистър", фарс.





6.

Световно известният гуру на стратегическото прогнозиране John Naisbitt (Несбит, Нейсбит) още през далечната 1982 г. публикува знаменитата си книга "Megatrends", в която пророчески систематизира главните тенденции на развитие.

Поради мои си, нАучни работи пак се зарових в тази книга. Чета и не ми се вярва за какво е писал тогава той като го сравнявам с онова, което бе у нас по онова време! Цивилизационно изоставане!

Но преди малко ми попадна едно друго изречение от тази дългозорка книга:

The new leader is a facilitator, not an order giver.



Това е една от бедите ни:

Навсякъде, на всички нива командори от всякакъв мащаб и калибър - издават заповеди, заповядват, нареждат, разпореждат, принуждават... Те свирепстват с правото на властта, а не вдъхновяват, не стимулират, не сплотяват с компетентност, човещина, отговорност, самокритичност. Опияняват се от възможността да мачкат и съсипват. За тях хората под тях са тор, плява, мишки, боклуци, които като разговарят с тях могат само да мълчат...





7.

Подробности от българския пейзаж:

Ездач и кон. Конят препуска накъдето си иска и както си иска. Ездачът прави наперена поза, че държи юздите. А всъщност се държи за тях.

Безпомощен човек търси ключа не където го е изгубил, а под уличната лампа, че е най-светло.



19-27.08.2018 г.