Чета за началото на австрийското европредседателство:

Европа днес е на пикник.



А според мен:

Европа днес е на кръстопът.



Да... Европа си позволи непозволителния лукс да прекара в шеги и закачки, в думба-лумба и панаири, панаииирииии, толкова измислени слънца... цяла половин година.

А сега, мила ми Европо - на работа! Никакъв пикник по време на чума!



Европа днес е изправена пред Хамлетовия въпрос:

To be or not to be?



Призракът на разпада се появява всяка нощ. Политици автократи и шовинисти сипват отрова в ухото на континента ни. Не си ли отвори очите, Европа ще дочака някой евразийски Фортинбрас да изнесе труповете.

И тогава всичко, останало от нея ще бъде мълчание.

Европа е сцена. И всички нейни лидери днес са актьори. Дано сред тях има и добри такива.



Австрийското председателство не трябва да бъде като нашето - много шум за нищо... В противен случай може да се окаже последно. Или най-много предпоследно.



Европа трябва да помни участта на Крал Лир.



Европа да се пази от острието на шпагата, насочена право в сърцето й. От шпагата на безумието, наречено популизъм...

За Европа тероризмът на популизма и демагогията е не по-малко опасен от тероризма на фундаментализма, фанатизма, радикализма и екстремизма! За борба с тероризма на популизма и демагогията няма специални и полицейски служби, няма специални и армейски части. Той не атакува европейското тяло и човешките тела, а европейската душа и човешките души. И щетите от него не могат да бъдат възстановени в близко бъдеще. Ако изобщо могат да бъдат възстановени някога...



Камо грядеши, Европа!?



30.08.2018 г.