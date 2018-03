1.

Колко сладко е това и то е българският принос към перманентното натрупване на капитала:

- Спомагаш на много добри познати ама съвсем почтено и чисто, искрено и лично да направят безпощаден и ултраизгоден удар, да отхапят огромно и апетитно парче от баницата с пари с неясен произход (О, спи ли ДАНС? О, ДАНС не види ли?), а като това се случи, когато си изпълнил личния си и приятелски дълг и когато си ударен през ръцете и изваден на светло с голата, неприлична истина, в противна и откровена поза, то си подаваш оставка - за да си си бил изчистил името...

Ох, колко още имена ще бъдат изчиствани по същия начин!

А пък ако те съдят, няма да те осъдят. Зер една усмихната личност с апетит на хиена и хватка на чакал не размахва чистото си съдебно досие и ни се присмива над обществената и личната глупост...

Де да беше само тази усмихната личност!!!

Лицето на България се е изприщило с почти смъртоносна едра шарка от подобни хора - усмихнати или с все сили стремящи се да си изчистят името...

24.02.2018 г.





2.

Комунизъм = Съветска власт плюс Електрификация

Корупционизъм = Герберска власт минус Електрификация

24.02.2018 г.





3.

Ние започнахме прехода към пазарна икономика. Те го завършиха с пазарджишка икономика.

24.02.2018 г.





4.

То пишело "подалата оставка", а пък аз да взема да го прочета "подлата оставка"...

24.02.2018 г.





5.

"Държавата да намери пари и да си върне собствеността от ЧЕЗ!"...

Ама те паднали ли са от луната, та не знаят, че днес държавата се използва за друго - собствеността от ЧЕЗ да премине в ръцете на онези, които притежават държавата чрез подставената Гинка.

А някой ден, когато Гинка няма повече да е нужна, може съвсем случайно да я удари ток. Има понякога такива нещастни случаи, особено когато става дума за ток...

25.02.2018 г.





6.

Пустите му чехи станали московци...

27.02.2018 г.





7.

Приятел ми пише:

- Вярно е, че това с Гинка е огромен скандал с деянията на властта. Но сега лавината от коментари е тръгнала и вече всеки се е захванал да пише колкото се може по-остро и по-оригинално. Ти спри да го правиш. По-добре мисли каква колосална провокация към обществото ще измислят буквално днес-утре, за да го лашнат в съвсем различна посока и то да забрави за Гинка, Минка и вся остальная...

27.02.2018 г.





8.

Те си мислят все още, че е изгорял един незначителен бушон, а не съзнават, че е гръмнала цялата инсталация....

27.02.2018 г.





9.

Алчната сврака с двата крака...

27.02.2018 г.





10.

В средата на 90-те бе много популярна песента на Coolio Gangsta's Paradise:

Power and the money, money and the power... Minute after minute, hour after hour...

Слушах я преди малко. И си помислих нещо. Няма да казвам какво. Ако си я пуснете, сигурно и вие ще си го помислите.

Прав беше един някогашен наш съмишленик чичо Гришата, който ми казваше още през 1993 г., когато почнаха нашите раздори:

- Ще мине първата вълна, после втората, третата. А като някой ден дойде деветата вълна, тогава ще си блъскате главите и скубете косите вие от първата вълна, защото деветата ще бъде мръсната вълна.... Тогава планктонът изведнъж ще се е превърнал в акули.

27.02.2018 г.





11.

Честно да си призная, когато един човек с цялата власт в държавата и с пълен контрол върху силовите структури използва следния репресивен език:

- Този път тези хора ще ги разнищя докрай. Тези гадове ще ги гоня този път подред и докрай!

То това на мен ми звучи направо зловещо! Побиват ме ледени тръпки...

Аз съм изчел няколко десетки книги за периода 1935-1939 година в СССР и там именно този език е не изключение, а правило!

Езикът е много опасно нещо! Той първо произнася едни думи от яд и загуба на контрол върху емоциите. Но когато веднъж ги произнесе, той снема в съзнанието на човека забраните за превръщане на думите в дела, понижава прага на склонност за преминаване от думи към дела и започва да води, да тегли след себе си съзнанието на човека, произнесъл тези думи, да го кара, да го поощрява да премине от думите към делата.

Науката отдавна е доказала, че не само каквито сме ние, такъв става езикът ни, но и какъвто ни е езикът, такива ставаме ние...

28.02.2018 г.





12.

Опасявам се, че всяко време си има своите много лоши и изключително опасни хора, които пречат на прогреса и на все по-успешното развитие на държавата. Някога са ги заклеймявали като Врагове на народа. Дано днес не започнат да им викат Гадове...

28.02.2018 г.





13.

Интересна среща: Подставящото лице и Подставеното лице...

01.03.2018 г.





14.

Щеше да бъде смешно, ако не беше фарсово.

Щеше да бъде фарсово, ако не беше гротескно.

Щеше да бъде гротескно, ако не беше грозно.

Щеше да бъде грозно, ако не беше уродливо.

Щеше да бъде уродливо, ако не беше мерзко.

Щеше да бъде мерзко, ако не беше позорно.

Щеше да бъде позорно, ако не беше бездарно.

Щеше да бъде бездарно, ако не беше трагично.

Нека заедно се замислим и да се опитаме да си спомним дали в нашия съзнателен живот е имало друг случай, в който държавата ни да е изглеждала по-зле и по-катастрофично от тези дни и като тотално отрицание и абсолютно дискредитиране на самото понятие за държавност!

Ударихме такова дъно, че всеобщото усещане е за пропадане в бездна.

А бездна всъщност означава без-дна, сиреч без дъно.

Ние всички вкупом, заради хищността и алчността на шепа хора, се сринахме в Марианската падина на Злочестия океан на българския преход...

01.03.2018 г.





15.

Мой приятел казва:

- Много пъти правиха покушения срещу държавността ни и тя някак все се изправяше на крака. Този път решиха да не допуснат това и след последния атентант с ГинкоЧЕЗ-а произведоха контролен изстрел в главата й. За 100% гаранция, че ще престане да мърда веднъж завинаги...

05.03.2018 г.





16.

Пак да цитирам приятел:

- Какво правила била министърката в нощта на Оскарите? Как какво - тя е представител на творческия колектив на комедията "Гинко-ЧЕЗ", за най-добра славяноезична копродукция.

05.03.2018 г.





17.

Приятел ми казва:

- Ами как иначе, естествено, че властта ще назначава масово свои хора в администрацията на всички нива и във всички сфери! Естествено, че властта ще плоди все повече и повече администрация! Така не само властта укрепва и циментира себе си. Не само купува нови и нови кохорти симпатизанти и функционери. Не само си отваря още възможности за корупция и присвояване на еврофондове и обществени поръчки! Но и работата в администрацията е сладка - гарантирани заплати, спазване все пак на законодателството, допълнителни материални стимулирания, престиж, никакъв риск, никакви априорни управленски способности, стриктно работно време, добри отпуски. Администрацията е единствената фабрика у нас, която наема легиони труженици и работи или се прави, че работи на пълна пара с максимална мощ. Българинът има една мечта и я преследва с мартинлутъркингова страст - да се уреди на работа в администрацията. За нея той не само вярата, честта и партията си е готов да продаде, но и майка си дори!

Замислих се и си спомних какво някога ми каза един британски политик, с когото бяхме в добри отношения:

- Странна държава сте вие, мистър СлатИнски! У нас подаряват на любовниците си колие, круиз, кола, жилище. А у вас - работа в администрацията...

07.03.2018 г.





18.

България е като онзи войник, който се движил само напред: напред, кръгом и пак напред!

07.03.2018 г.