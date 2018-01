1.

Явно има две Българии. Две много различни и почти противоположни Българии.

Първата - според нашите казионни и обслужващи властта медии. В нея на голяма част от народа ни явно му е добре, щом я приема точно такава и не иска да я промени.

Втората - според все повече и все по-влиятелни европейски медии. За нея голяма част от народа ни явно не е съгласен, че я има и че е такава, щом дава банален и толкова познат от близкото минало отпор на тези медии - а вие защо биете негрите!?

Главният проблем на обществото ни е, че властта управлява в първата България, затова ние живеем във втората България...

04.01.2018 г.





2.

Току-що в 280. Пълен е. Момиче стои, държи си билета и се оглежда за перфоратор. Пред нея седи момче. Става с изключително галантен кавалерски жест. Взима билета й. Перфорира го. Подава й го. И си сяда на мястото. Момичето остава право... :)

05.01.2018 г.





3.

Наистина има нещо симптоматично, щом толкова различни по участ и интелигентност хора всъщност казват едно и също:



Вчера университетски преподавател, когото уважавам, ми каза на чашка кафе:

- Това европредседателство може да се оцени накрая като успешно, ако след него имиджът и подкрепата на обществото ни за ЕС не са паднали. Защото като виждам как управляващите се държат, все едно чрез него ще българизират Европа, вместо да европеизират България, имам сериозни опасения именно за имиджа и подкрепата у нас за европейската ни интеграция като следствие от европредседателството.



А преди малко, отивайки да изхвърля боклука, до кофата ме хвана натясно съседка, възрастна женица с вечно уморен вид и жълтеникаво лице:

- Да знаеш, че как са я подкарали тея наш'те с това прецедателство, зоорлем ще ни накарат да престанеме изобщо да уважаваме и да я искаме Европата!

06.01.2018 г.





4.

Впрочем, като са се разбушували споровете с огън и жупел за Третия пол, добре е да си припомним, а ако някой не го е чел (сигурно 99% от спорещите са такива), да го прочете -

"Вторият пол"

Една велика книга на една велика жена Симон дьо Бовоар, половинвековна любовна, житейска и творческа спътница на друг велик човек - Жан-Пол Сартр...

07.01.2018 г.





5.

Честно казано, не ми звучи много европредседателски това премиерско "Подкрепям Ердоган!".

Поне няма да е скучно. Но си ми е малко страшно..

Да можеше днес да е не 6 януари, а 1 юли! Да не е Богоявление, а July Morning!

07.01.2018 г.





6.

Докато главният Политик храни народа с триумфи извън страната, в нейните предели главният Бизнесмен продължава да поглъща всичко, което пожелае, като няма търпение с непомерния си апетит - още не са му го поставили с лакейски поклон на масата, а той вече е облизал тепсията...

Така, и - благодарение на главния Политик - народът е нахранен духовно, и главният Бизнесмен е преял материално...

08.01.2018 г.





7.

Дано не изглежда като издребняване, но не ми е приятно поне на мен, когато висши лица в държавата ни говорят диалектно при официални събития. Само един пример от вчера:

Ние работиМЕ, правиМЕ, говориМЕ, търсиМЕ...

Знам, че не всеки министър-председател може да бъде като Константин Стоилов със защитен докторат по конституционно право в Сорбоната, но все пак, но все пак...

08.01.2018 г.





8.

Покрай казуса със заглушителя, приятел ми разказа умислено и политкоректно стария соц виц:

Полицай-евроамериканец оглежда трупа на афроамериканец и уверено констатира: Тежко самоубийство с множество прободни рани!

08.01.2018 г.





9.

Абсурдното дилетантство

Арогантното аматьорство

Агресивното любителство

се докопаха здраво до и се окопаха дълбоко в БНТ.

Това ми стана ясно тази вечер.

В другите телевизии може да е всякак, но не и в БНТ, която се издържа с парите на данъкоплатците!

Време е отново за Let it be...

08.01.2018 г.





10.

Черен хумор на приятел:



- С тия убийства много хитро изместиха центъра на вниманието от корупцията! Страхотни са в пиара! Сега вече никой не говори за корупция! Невероятни психолози са! И как само манипулират общественото мнение!

:)



P.S. Черният хумор е опит за абсурдна ирония на нелепата ирационалност, в която затънахме напоследък. Даже на Ионеско и Бекет би им била бедна фантазията в сравнение с абсурдите, през които газим като през минно поле. Човек ежевечерно заспива с тревожната мисъл - а какво още ще ни се случи утре?

09.01.2018 г.