В Науката за сигурността, в икономиката, психологията, биологията и къде ли още не, се разглежда прословутата Дилема на затворника. Няма да влизам в подробности, само ще кажа, че става дума за търсене на отговор за оптималната стратегия как конкуренти, преследващи своите егоистични интереси, най-бързо да се научат да си сътрудничат. Оказва се, че оптималната стратегия е възможно най-простата - Tit for Tat, Танто за танто, Зъб за зъб и т.н.

Има невероятни публикации за тази стратегия в Теорията на игрите, от знаменитата RAND Corporation и т.н.

Печелившата стратегия Tit for Tat казва следното:

Най-бързо двама души (двама конкуренти, опоненти, противници) се научават да работят в общ интерес при преследването на егоистичните си интереси, ако при всеки свой ход ти правиш това, което на предния ход е правил опонентът ти: ако той ти е причинил зло, причини му зло и ти, ако ти е направил добро, направи му добро и ти. Сиреч - на лошото с лошо, на доброто - с добро. Само когато той (тя) изпита абсолютно същото, което си изпитал ти, само тогава той (тя) ще разбере какво ти е причинил или направил.

Става дума за т.нар. конфликти с ненулева сума, и-и, когато могат да спечелят и двете страни. Човекът е първото същество (животно), което в своята социална практика е започнало да съвсем съзнателно да трансформира конфликтите от или-или (т.е. с нулева сума) в и-и (т.е. в ненулева сума). И като резултат, заедно с още двадесетина такива чисто човешки открития, човекът от едно от животните е станал Царят на живите същества.

Може да се каже, че сред големите драми на нашето общество е това, че ние се разсоциализираме, т.е. ребиологизираме, оскотяваме и се връщаме с много ярост, завист, злоба и хъс към конфликтите или-или - във всяко едно отношение и всяко едно измерение на нашия индивидуален и обществен живот.



Впрочем, без да е чел великите монографии от Теорията на игрите, моят дядо (светла му памет!), на когото аз и моят внук носим името, сиреч моят стар-татко, някога ме учеше така:

На лошото - с лошо (за да знае какво ти е сторил), а на доброто - с две добрини.

Така всъщност стар-татко, един природно мъдър човек, ме съветваше да следвам в живота си дори по-хуманна стратегия от Tit for Tat.

Остана само да кажа, че стратегията Tit for Tat е много по-известна в културната антропология, социалната психология, икономиката и Науката за сигурността като Реципрочен алтруизъм.



04.12.2017 г.