Един от последните ми анализи за президента Първанов от края на 2006 г., писан когато си бях казал enough is enough и постепенно си опразвах кабинета, претъпкан с мои книги, бе за непрофесионализма в администрацията като стратегически риск за националната сигурност. Сред многото примери в този анализ най-атрактивен бе за невинното създание, което отговаря за квалификацията на българските учители и в същото време пише „очилище” и „убичам”.

Не съм и предполагал тогава, че постепенно след 2007 г. и до наши дни непрофесионализмът ще бъде подменен с некадърност. Това е най-големият грях на управляващите през последните десетина години. Те легитимираха некадърника, като не само му дадоха шанс, но и го превърнаха в желан повече от всичко назначенец в администрацията. Най-напред професионализмът тихо-мълком отпадна сред критериите за подбор на кадри, а след това започна настоятелно, до агресивност да се настанява сред водещите критерии за уреждане с длъжност именно некадърността. Затова на всички нива на управлението у нас съществува остър дефицит от кадърност! Нашата администрация страда от много остър СПИН – Синдром на придобитата институционализирана некадърност.

Не, не бива да се слага знак между непрофесионализма и некадърността!

Това не са идентични понятия. Всеки некадърник е непрофесионалист, но не всеки непрофесионалист е некадърник.

Както на Запад много политици, показващи абсурдно неумение да се справят с предизвикателствата и рисковете на новото време, започват да изпитват носталгия към времето на Студената война и нейната предсказуемост и управляемост, така и аз още малко и ще започна да изпитвам носталгия към времето преди 2007 г., когато администрацията даде шанс на множество непрофесионалисти!

Казвам това с горчива ирония, естествено.

И с жал за професионалистите, които бяха мачкани от партийни парашутисти, бяха докарвани до инфаркти и инсулти, до „пипване” от обиди и огорчения, на коварни „женски” и „мъжки" болести...

Но непрофесионалистът, възползвайки се от шанса да бъде нечие партийно, шуробаджаначеско, корупционно, връзкарско, любовническо, калинково и т.н. назначение, полагаше усилия да стане професионалист. Множество непрофесионалисти се учеха в движение и на метода „проба-грешка-пак проба-пак грешка”. И не малко от тях се научиха. България плати висока цена, професионалистите страдаха – изхвърлени или натикани в седма глуха, това – да, но поне имаше воля у новодошлите да се научат. Да се научат почти в условията на вивисекция на институционалното тяло на България.

След това обаче дойде ред на некадърниците. Некадърниците като социалният гръбнак на управляващите.

Непрофесионалистът иска все пак – с лакти и нокти – да се добере до сфера, в която му се работи, в която му е интересно, има мерак за реализация и израстване в кариерата. Некадърникът иска да се уреди където и да е, на каквато и да е престижна работа.

Непрофесионалистът се учи от другите, иска да се научи, да ги знае и може и той тия работи. Некадърникът нито се учи, нито иска да се учи.

Некадърникът стана едно от най-големите злини за България, той стана зло, той донякъде е Злото за страната ни.

Некадърникът е агресивен и безпринципен. Той е продажен и по презумпция корумпиран. Той не се нуждае от знаещи и можещи край себе си и първата му работа е да ги съсипе от дисциплинарни преследвания и административни репресии.

Некадърникът е кукувичето яйце, което управляващите след 2007 г. снасят във всяка една администрация на всяко едно ниво на властта – отгоре додолу. И когато от това кукувиче яйце се пръкне кукувичето-некадърник, то започва да поглъща всичко, което се яде и консумира, и да изхвърля от гнездото всичко, което може да работи и знае как да работи.

Некадърникът е издигнат в култ – колкото повече некадърни и колкото по-некадърни са те, толкова по-лесно се наставляват и толкова по-леко се вкарват в ред като място и задължения в голямата хранителна верига, наречена Власт. Никой не иска нищо друго от некадърника, освен да си върши работата като звено, като брънка от тази Хранителна верига.

Некадърникът няма ценности, няма принципи. Той не знае умора. И той знае едно – колкото повече се взема отдолу и се препраща нагоре, толкова по-ценен е той. Единствената цел на некадърника е да се качи едно ниво по-нагоре в Хранителната верига. Защото с всяко ниво по-нагоре се намалява процентът, който той препраща още по-нагоре и се увеличава процентът, който той заделя за себе си.

Разбира се, и сред некадърниците има различни породи. Това е така, защото има селекция при некадърниците – нищо не се оставя само на Естествения отбор, води се и Изкуствен отбор.

Могат да се посочат четири типа некадърници.

--- Едните са некадърниците-еднодневки, твърде временните и взаимнозаменими, лесно отстраними некадърници, нещо като мишките-полевки. Те са много, ситнят из администрациите, чопват по нещо, изпълняват разни дребни поръчки, щъкат-насам натам с всевъзможни ежедневни поръчения, но ако се окаже, че не вършат никаква работа и не стават хептен за нищо, просто биват изхвърляни като ненужни вещи, но се поддържа жива надеждата им, че пак могат да ги повикат (назначат), макар че най-много да ги включат в някоя избирателна секция при избори. Една такава полевка онзиден ми каза – на изчакване съм, при нас в общината вървят постоянни реорганизации и обещава кметът да ме вземе пак. Може да не е в есграона, но поне в социалния патронаж – със сигурност...

--- Вторите са некадърниците-постоянно присъствие. Те са далеч по-постоянни, вредом са из звената и отделите, издигнали са се едно ниво по-нагоре и са като домашните мишки – има ги, но се свиква с тях, стига да не тършуват прекалено из долапите и скриновете. Те са тези, с които най-често обикновеният човек си има работа. Те решават в коя част от работното време да благоволят да му обърнат внимание, те биват включвани в разни оценъчни и ресурсно-разпределителни комисии, те са поставените лица, те носят заделените суми нагоре и ако се хванат, остават лоялни, мълчат и не предават заверата, верни са на омертата. Всъщност върху тях се крепи Хранителната верига. Както когато ловува глутницата, средното звено вълци се хвърлят най-смело срещу плячката, убиват я и после чинно отстъпват назад, чакат по-големите вълци да се наядат и едва тогава се засищат с остатъците. В същото време именно тези некадърници скъсват най-много нерви на обикновения човек, защото от тях се чака да вземат някакви решения, да решат някакви проблеми, които са много важни за обикновения човек и без чието решение той се съклетисва и си губи и времето, и здравето. Точно тези некадърници са масовото лице на Некадърността, която е другото име на Властта на всички нива в администрацията и във всички администрации.

--- Третите са некадърниците с постове и позиции. Това са вече плъховете, ояли се и безпощадни по своята плъша природа. Те ръководят ключовите структури в една администрация, те са Гръбнакът на Властта, защото в тях се фокусират проекти и потоци, те отговарят за кадровия подбор, сиреч за издигането на некадърниците от по-долното ниво към по-горното. Те трябва да следят движението на ресурсите и поръчките, фондовете и заделянето от тях. На тях се възлага ролята на доносници – ако трябва с изобличителни доклади и становища да посочат на онези над тях кой трябва да бъде уволнен и наказан. Те са и палачите, ако трябва да бъде осъществена някоя дисциплинарна репресия или административна санкция. На руски те са наричани „смотрящие” – надзираващи функционирането на съответните звена, а по-скоро – на съответните мрежи на Хранителната верига. През тях се изгражда вертикалността на йерархично-мрежовата организация на Властта – състояща се от Йерархия по вертикала и от Мрежи на всяко отделно йерархично ниво.

Ако си представим нивото на един такъв некадърник с пост и позиция, то това ниво е изградено от мрежа и мрежата се стича към него. В мрежата има два типа възли – едните са хъбове, сгъстъци, сплъстъци, концентратори на връзки – това са именно некадърниците от постоянното присъствие; а другите се случайните, слабосвързаните, инцидентно присъединените възли – това пък са некадърниците-еднодневки.

Ето защо некадърниците от постоянното присъствие са толкова важни и ценни. Но те са и много страшни за всичко около тях, защото с участието си във формирането на йерархията, те имат хипнотизиран поглед нагоре, те жадуват да се качат по-нагоре и са готови на всякакви морални компромиси, самоунижения, подмазвачества и предателства. А към всичко под тях са безпощадни, жестоки, брутални и не знаят милост, нито предел на тормоза. Де що видят някой знаещ и можещ, някой честен и почтен, някой стърчащ или несломим – отварят му война, безскрупулна война. Ако не стане с директно нахвърляне срещу него, защото той кой знае как се е оказал по-голям залък за техните уста и не могат да го погълнат, или по-твърд залък за техните зъби, та е счупил някой от тях, те започват дебнене, изскачане иззад ъгъла, забиване нож в гърба, оклеветяване, докато не го изхвърлят от поверената им структура.

--- И накрая, четвъртите, онези най-високо, с реалната управленска власт, това са некадърниците-богоизбрани. Те са царплъховете, царете-плъхове. Те се възвишават на своите административни Олимпи, пият амброзии от материални и нектари от нематериални ресурси. Като най-овластената част от Системата, всъщност те СА Системата. Те гарантират самовъзпроизводството на Системата и селекцията на некадърниците на по-долните нива. Те задават реда, нормите, езика и пиара чрез които обществото функционира, правилата, по които може да стане приобщаването към Системата и в какво се състои Другостта, Различността на онези, които Системата отхвърля и обявява за свои врагове, представяйки ги за врагове на народа, държавата, патриотизма и националната идентичност.



Ала по този начин Системата постепенно се превръща във враг на самата себе си. Тя се усложнява като структура и като комуникация, това по законите на науката изисква повишаване на интелекта в нейното управление и съхраняване на динамичната й устойчивост, но понеже Системата се гради върху Некадърността, на нея й липсва и все повече й липсва критична маса, чрез която да гарантира своите устойчивост и развитие, сплотеност и управление.

А това означава, че по-продължителното съществуване на подобна Система неизбежно ще премине към агонизиране и-или бърз крах. Защото няма как развитието на Система, построена върху критерия за Некадърност да отговори на изискването за повече кадърност в нейното управление.

Нещо като краха на Соца – система, изградена върху уравновиловката. Соцът се срина (и) защото развитието на Система, построена върху критерия за уравновиловка не можа да отговори на изискването за повече социална диференциация, набиращо сила с разхлабването от средата на 70-те на тоталитарната хватка...

...

Тук се опитах с някои наброски (нахвърляния) да покажа колко опасна не само за себе си, но преди всичко за България е изгражданата след 2007 г. (годината е избрана малко произволно, може би защото сега сме 2017 г.) Система на управление във всяко ниво и на всички нива на властта, базирана на некадърността.

Базирана на всичко друго, една система съдържа в себе си и своето отрицание и като рухне, идва неговият час. Докато базирана на некадърността, една система унищожава кадърността, прогонва я от България, премахва я като приоритет в образованието, демотивира идващите поколения да са кадърни и постепенно некадърността от реакция на нормите и критериите за некадърност, издигани от системата, се просмуква в гените и вече не е просто въпрос на избор и на модел на поведение, а става придобита присъщност на огромни прослойки хора.

Така както чалгата от песните премина в чалгизация на обществото (или на големи части от него) и в раждането на деца, чието съзнание е вече чалгизирано, средата им е чалгизирана, възпитанието им е чалгизирано, стереотипите и амбициите им са чалгизирани - преди те да са станали съзнателни индивиди, които да могат да направят избор да са ли чалгизирани или не,

така и некадърността, издигана като пределно допустим критерий за селектиране на хората в различите институции на администрацията и на различните нива на управление, ще доведе (и започва да води!) до раждане на деца, чието съзнание е вече просмукано от некадърността, средата им е замърсена от некадърността, възпитанието им е увредено от некадърността, стереотипите и амбициите им са покварени от некадърността – преди те да са станали съзнателни индивиди, които да могат да направят избор да ли да са некадърни или не...



Ето защо все повече, казвам го – да повторя – с горчива ирония, аз започвам да изпитвам носталгия за онова време преди 2007 г., когато анализирах непрофесионализма в администрацията като стратегически риск за националната сигурност. Сега вече все по-често с тъга и потрес си мисля за некадърността в администрацията, като стратегическа катастрофа за националната сигурност.



31.07.2017 г.