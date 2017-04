Разширена версия на доклад пред Международната научната конференция „Военна академия „Г. С. Раковски“ – 105 години знание в интерес на сигурността и отбраната”

6 и 7 април 2017 г.

Резюме: В доклада се прави опит за обединяване в интегративен комплекс на базисни категории от науката за сигурността, свързани с отделните теоретични подходи - Класификацията за Четирите вида Сигурност, Модела на Трите вълни на Сигурността и Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха в условията на настъпващото глобализирано, постмодерно, мрежово и рисково общество.

Ключови думи: Сигурност, предизвикателство, риск, системен подход, модели за сигурност, вълнова теория.

INTEGRATIVE APPROACH TO SOME BASIC NOTIONS IN THE SECURITY SCIENCE, PROF. DR. NIKOLAY SLATINSKI

Abstract: The report is an attempt to harmonize in an integrative complex the fundamental categories of Security science, associated with different theoretical approaches - the Classification of the Four types of Security, the Model of Three waves of Security and the Relation Challenge-Risk-Danger-Threat in terms of the coming globalized, postmodern, network and risk society.

Key words: Security, challenge, risk, systematic approach, security models, wave theory.